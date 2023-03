Strażacy wyłowili ciało z rzeki. Tragiczny finał poszukiwań 35-latka

Strażacy wyłowili z rzeki Obry zwłoki 35-letniego mężczyzny. Tragedia w Międzyrzeczu

Jak poinformował Polską Agencję Prasową Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu w środę (15 marca 2023) wieczorem znaleziono zwłoki 35-latka w rzece Obrze w Międzyrzeczu. Dodał, że postępowanie mające wyjaśnić okoliczności śmierci 35-letnigo mężczyzny nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu; została zarządzona sekcja zwłok.

Zgłoszenie o mężczyźnie, który w rejonie ul. Staszica w Międzyrzeczu wpadł do rzeki Obry, a następnie został porwany przez jej nurt służby przyjęły we wtorek, ok. godz. 10.30. Zaraz potem ruszyły jego poszukiwania. Brali w nich udział strażacy, policjanci i ratownicy WOPR. Sprawdzane były brzegi rzeki i jej koryto.

We wtorek, akcja poszukiwawcza trwała cały dzień i została przerwana z uwagi na zapadające ciemności. Działania wznowiono w środę rano.

Niestety, informacja od świadka o tym, że mężczyzna mógł utonąć potwierdziła się. Wieczorem płetwonurkowie ze straży pożarnej znaleźli w rzece i wydobyli z niej zwłoki 35-latka.

