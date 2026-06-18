Szczęście uśmiechnęło się do Polaka. Wygrana w Eurojackpot w małej miejscowości

Wyniki wtorkowego losowania Eurojackpot

Podczas losowania Eurojackpot we wtorek, 16 czerwca, z maszyn wypadły następujące kule: 9, 26, 29, 37, 42 oraz numery dodatkowe 1 i 7. Główna pula na wygrane nie została rozbita, jednak wielu europejskich graczy zanotowało spore zyski z tytułu trafień niższych szczebli.

Solidne nagrody drugiego stopnia powędrowały tym razem do graczy z terytorium Czech i Finlandii. Dodatkowo jedna premia trzeciego stopnia zasiliła konto szczęśliwca mieszkającego w Danii.

Wysoka wygrana w polskim punkcie Lotto

Nasz kraj też ma w tej edycji swoje mniejsze powody do zadowolenia. W niewielkim Lubiszynie, a konkretnie w lokalnym punkcie Lotto przy ulicy Gorzowskiej, ktoś trafił nagrodę IV stopnia wartą dokładnie 739 053,70 zł. Ta sytuacja dobitnie przypomina, że w tego typu grach duże pieniądze trafiają często na prowincję.

Na co można przeznaczyć nagrodę z Eurojackpot?

Zastrzyk gotówki w wysokości prawie 740 tysięcy złotych to już kapitał, który potrafi mocno przeorganizować życie. Taki budżet pozwala na bardzo konkretne zakupy i inwestycje:

Można kupić lokum w dużej aglomeracji – starczy na mieszkanie w Warszawie o powierzchni 50-60 metrów kwadratowych lub znacznie większe lokum w mniejszych ośrodkach miejskich.

Z salonu da się wyjechać samochodem wyższej klasy, przykładowo całkiem nowym SUV-em w wersji premium.

Taka kwota pozwoli sfinansować kilkanaście miesięcy luksusowych podróży po najróżniejszych zakątkach globu, bez martwienia się o ceny biletów czy noclegów.

Istnieje opcja zakupu nieruchomości inwestycyjnej – kawalerka pod wynajem z pewnością szybko zacznie przynosić stałe, regularne dochody.

Pieniądze te mogą posłużyć jako solidna baza na tak zwaną czarną godzinę, lub po prostu umożliwią odhaczenie celów odkładanych przez lata na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Jakie są reguły europejskiej loterii Eurojackpot?

Loteria Eurojackpot to format międzykrajowy, powszechnie dostępny u większości operatorów w Europie. Same reguły uczestnictwa nie są wcale skomplikowane:

Każdy z graczy typuje 5 głównych liczb ze zbioru 50 oraz dodatkowo zaznacza 2 tak zwane euronumery z puli 12.

Najniższe wygrane przysługują już przy zaledwie dwóch prawidłowych typowaniach głównych połączonych z jednym trafionym euronumerem.

Pula podstawowa startuje od 45 milionów złotych, ale górny limit przy kumulacjach może dobić aż do niesamowitych 500 milionów.

Gry rozgrywają się zawsze w dwa dni w tygodniu: wtorki oraz piątki.

Gigantyczna kumulacja Eurojackpot na piątek

Ponieważ we wtorek nikt nie sięgnął po nagrodę pierwszego stopnia, pula na główne wygrane naturalnie znów urosła. W piątek 19 czerwca gracze powalczą już o pulę w wysokości kosmicznych 280 milionów polskich złotych.

Taka góra gotówki to zasoby zdolne obrócić o 180 stopni życie nie jednej, ale nawet kilku całych familii.

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