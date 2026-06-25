Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego: 26-28 czerwca

Najbliższe dni w Gorzowie Wielkopolskim upłyną pod znakiem słońca i rosnących temperatur. Od piątku do niedzieli aura będzie stawała się coraz gorętsza, a prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu, które mogłyby przynieść chwilę ochłody. Wiatr przez cały weekend pozostanie łagodny.

Piątek, 26 czerwca. Słoneczny początek weekendu

Weekend rozpocznie się bardzo przyjemną, letnią pogodą. W piątek niebo nad miastem będzie bezchmurne, co zapewni dużą dawkę słońca. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 31 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie wytchnienie od ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 15°C. Powieje przy tym bardzo lekki wiatr, z prędkością około 2 m/s.

Sobota, 27 czerwca. Temperatura idzie w górę

Sobota przyniesie zauważalny wzrost temperatury. Słupki rtęci w Gorzowie Wielkopolskim powędrują do blisko 35°C. Noc również będzie znacznie cieplejsza od poprzedniej – temperatura nie powinna spaść poniżej 19 stopni. Na niebie może pojawić się niewielkie zachmurzenie, ale słońca z pewnością nie zabraknie. Podobnie jak w piątek, opady nie są prognozowane, a wiatr pozostanie bardzo słaby.

Niedziela, 28 czerwca. Kulminacja upałów

Zdecydowanie najgorętszym dniem weekendu w Gorzowie Wielkopolskim będzie niedziela. To właśnie wtedy upał da się we znaki najmocniej. Temperatura maksymalna może sięgnąć około 38 stopni Celsjusza, co jest już bardzo wysoką wartością. Na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, jednak nie wpłynie ono na odczucie gorąca. Wiatr nieco się wzmocni, ale jego prędkość nie przekroczy 3 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek także zapowiada się bardzo ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie 22°C.

Weekend w mieście przy takiej pogodzie

Słoneczna i upalna prognoza zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, jednak warto je dobrze zaplanować. Intensywne słońce i wysokie temperatury, zwłaszcza w niedzielne popołudnie, skłaniają do szukania chłodniejszych i zacienionych miejsc, takich jak parki czy tereny leśne. Czas spędzony nad wodą również może przynieść przyjemną ulgę. Na bardziej intensywny wysiłek fizyczny, jak bieganie czy jazda na rowerze, znacznie lepszym momentem będą wczesne godziny poranne lub późne wieczorne.

Dane pogodowe: OpenWeather