Tour de Pologne przesuwa się na południe. Przed kolarzami wymagający etap do Zielonej Góry

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-05 8:08

Uczestnicy tegorocznego Tour de Pologne po ściganiu na północy kraju kierują się w stronę południowych województw. Trzeci dzień zmagań to ponad 193 kilometry, a rywalizacja przeniesie się z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.

Kolarze na mecie Tour de Pologne, Jonathan Milan w żółtej koszulce. O wynikach wyścigu przeczytasz na SE.
Autor: Marcin Bielecki/ PAP

III etap Tour de Pologne 2026. Start w Gorzowie Wielkopolskim, meta w Zielonej Górze

W środę, 5 sierpnia kolarze przystąpią do trzeciego etapu 83. edycji Tour de Pologne. Rywalizacja będzie się toczyć na terenie województwa lubuskiego, łącząc dwie lokalne stolice regionu – zmagania rozpoczną się w Gorzowie Wielkopolskim, a zakończą w Zielonej Górze.

Zawodnicy mają do przejechania 193,5 kilometra. Na trasie pojawią się liczne pagórki i specjalne strefy stworzone dla walczących o punkty, co powinno zadowolić najbardziej aktywnych uczestników wyścigu.

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Przez jakie miejscowości przejedzie peleton? Tour de Pologne 2026

Trasa peletonu trzeciego etapu poprowadzi między innymi przez Strzelce Krajeńskie, Skwierzynę, Międzyrzecz, Świebodzin oraz Sulechów. W tych właśnie miastach uczestnicy powalczą o cenne punkty na zaplanowanych premiach. Organizatorzy ustalili trzy Lotne Premie LOTTO, które zlokalizowano w Strzelcach Krajeńskich, Świebodzinie i Sulechowie. Natomiast w Skwierzynie i Międzyrzeczu odbędą się tak zwane premie specjalne.

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Tour de Pologne Koszalin. I Etap [ZDJĘCIA]

Tour de Pologne Koszalin
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Jonathan Milan nie do zatrzymania. Włoch wygrał dwa pierwsze etapy

Początek Tour de Pologne 2026 należał w całości do znakomitego Jonathana Milana. Kolarz reprezentujący barwy Lidl-Trek triumfował na trasie z Gdyni do Koszalina, a w kolejnym dniu był najlepszy podczas rywalizacji z Międzyzdrojów do Szczecina. Milan udowodnił wyśmienitą formę sprinterską i tym samym zapracował na tytuł czołowej postaci pierwszych dni rywalizacji. Czy kolarz ze słonecznej Italii wywalczy kolejny sukces w Zielonej Górze? Finisz trzeciego etapu może pokrzyżować plany typowym sprinterom z racji swojego profilu.

Tour de Pologne trasy wyścigu

  • Etap I Gdynia-Koszalin
  • Etap II Międzyzdroje-Szczecin
  • Etap III Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra
  • Etap IV Żagań-Karpacz
  • Etap V Opole-Kocierz Resort
  • Etap VI Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska
  • Etap VII Kopalnia Soli Wieliczka jazda indywidualna na czas.
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