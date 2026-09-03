Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego na 4-6 września

Nadchodzący weekend w Gorzowie Wielkopolskim przyniesie mieszkańcom mieszankę pogodową. Aura będzie się zmieniać z dnia na dzień, a kluczowe okażą się opady deszczu, które zaznaczą swoją obecność zwłaszcza na początku weekendu. Maksymalne temperatury utrzymają się na stabilnym, przyjemnym poziomie około 20 stopni, ale to właśnie chmury, deszcz i wiatr będą rozdawać karty. Niedziela zapowiada się jako najspokojniejszy i najpogodniejszy dzień tego weekendu.

Piątek z deszczem na początek weekendu

Piątek, 4 września, przywita mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego chmurami i deszczem. Tego dnia prognozowane są słabe, ale najbardziej odczuwalne opady w ciągu całego weekendu. To właśnie w piątek warto mieć przy sobie parasol, wychodząc z domu. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 20 stopni Celsjusza, a noc i poranek będą dość ciepłe, z temperaturą minimalną na poziomie około 16 stopni. Powieje także umiarkowany wiatr, którego prędkość wyniesie około 6 m/s.

Wietrzna sobota z mniejszymi opadami

W sobotę pogoda nieco się zmieni, choć nie będzie to jeszcze pełna poprawa. Opady deszczu nadal są możliwe, ale będą znacznie słabsze niż w piątek. Kluczowym elementem aury stanie się za to wiatr, który przybierze na sile. Jego średnia prędkość wzrośnie do około 7 m/s, co sprawi, że będzie to najbardziej wietrzny dzień weekendu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nieznacznie do około 21 stopni. Noc z piątku na sobotę będzie już jednak chłodniejsza – termometry pokażą około 13 stopni Celsjusza.

Słoneczna niedziela i wyraźna poprawa pogody

Niedziela, 6 września, przyniesie upragnioną poprawę aury i zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu w Gorzowie Wielkopolskim. Przede wszystkim, prognozy nie przewidują już żadnych opadów deszczu. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, co oznacza sporo chwil ze słońcem. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie z soboty i wyniesie około 21 stopni. Wyraźnie osłabnie również wiatr, do około 4 m/s. Jedynym chłodnym akcentem będzie poranek, który okaże się najzimniejszy w ten weekend – temperatura spadnie do około 12 stopni.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Deszczowy i pochmurny piątek to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w kinie, teatrze czy muzeum albo po prostu wybrać się do jednej z lokalnych kawiarni. Sobota, choć wciąż z ryzykiem przelotnych opadów i silniejszym wiatrem, pozwoli już na krótki spacer, pod warunkiem odpowiedniego ubioru. Prawdziwą zachętą do aktywności na świeżym powietrzu będzie jednak niedziela. Brak deszczu i słabszy wiatr stworzą idealne warunki na dłuższą wycieczkę rowerową, spacer po jednym z parków czy relaks w plenerze.

Dane pogodowe: OpenWeather