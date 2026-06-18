Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego: 19-21 czerwca

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego mogą liczyć na prawdziwie letnie temperatury w najbliższych dniach. Weekend 19-21 czerwca przyniesie sporo ciepła, ale pogoda będzie zmienna i może zaskoczyć. Najgorętszym dniem okaże się sobota, kiedy termometry poszybują najwyżej. To właśnie wtedy aura może okazać się najbardziej kapryśna i pokrzyżować plany spędzającym czas na zewnątrz.

Piątek z dużą ilością chmur

Weekend rozpocznie się w Gorzowie Wielkopolskim bardzo ciepło, zapowiadając letnią atmosferę. W piątek, 19 czerwca, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 30°C. Nocą temperatura spadnie do komfortowych 17 stopni. Mimo wysokiej temperatury, słońce będzie miało trudności z przebiciem się przez gęstą warstwę chmur. Opady deszczu, jeśli w ogóle się pojawią, będą co najwyżej symboliczne. Całości dopełni słaby wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s.

Sobota: upał i gwałtowny deszcz

Sobota, 20 czerwca, przyniesie apogeum upałów, ale jednocześnie największe załamanie pogody. Temperatura w Gorzowie Wielkopolskim wzrośnie aż do 34°C, co czyni ten dzień zdecydowanie najgorętszym w całym weekendzie. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 19 stopni, co może utrudniać wypoczynek. Ten upalny dzień ma jednak swoje drugie oblicze – prognozy wskazują na intensywne opady deszczu. Suma opadów może wynieść nawet 23 mm, co oznacza gwałtowną ulewę. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s.

Niedziela przyniesie uspokojenie

Ostatni dzień weekendu, 21 czerwca, przyniesie lekkie uspokojenie i ochłodzenie, choć nadal będzie bardzo ciepło. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 30°C w ciągu dnia, a w nocy temperatura obniży się do około 18 stopni. Po intensywnej sobotniej ulewie, opady w niedzielę znacznie osłabną. Deszcz może się pojawić, ale będzie miał charakter słaby i przelotny. Wiatr utrzyma prędkość zbliżoną do sobotniej, wiejąc z siłą około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Piątkowa, ciepła aura, mimo chmur, zachęca do spędzenia czasu na zewnątrz, na przykład w ogródkach restauracyjnych czy na wieczornym spacerze. Sobota będzie wymagała elastyczności – wysoka temperatura może skłaniać do wypoczynku nad wodą, ale prognozowana ulewa sprawia, że warto mieć w zanadrzu plan B, jak wizyta w kinie czy instytucji kultury. W niedzielę pogoda będzie łaskawsza na aktywności na świeżym powietrzu, choć warto zabrać ze sobą parasol na wypadek przelotnego deszczu.

Dane pogodowe: OpenWeather