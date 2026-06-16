Odcinkowy pomiar prędkości na S3 bez litości dla kierowców. Mandaty sypią się co kilka minut

Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S3 łapie tysiące kierowców

Zainstalowane niedawno kamery weryfikujące średnie tempo jazdy na odcinku trasy S3, pomiędzy zjazdami Gorzów Zachód oraz Gorzów Południe, natychmiast udowodniły swoją bezwzględną skuteczność wobec zmotoryzowanych ignorujących przepisy drogowe. Wystarczyły zaledwie dwa miesiące funkcjonowania, aby w urzędniczych systemach zarejestrowano wielkie ilości naruszeń.

Jak podaje portal motoryzacja.interia.pl, objęty specjalnym nadzorem fragment drogi liczy sobie około 4,2 kilometra długości, a od dnia włączenia kamer system wyłapał i zapisał już przeszło 4,5 tysiąca przypadków zignorowania obowiązujących limitów. Warto przy tym podkreślić fakt, że osoby prowadzące pojazdy nie mają prawa zasłaniać się nagłym i niespodziewanym spowolnieniem ruchu, ponieważ w przypadku aut osobowych oraz jednośladów obowiązuje tam standardowa dla takich dróg wartość 120 km/h.

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Kierowcy na S3 nagminnie przekraczają limit prędkości

Przeważająca część zarejestrowanych wykroczeń obejmuje nieznaczne przekroczenia dopuszczalnego pułapu o wartości od 11 do 20 km/h. To pokazuje jasno, że wystarczy jedynie delikatnie mocniej wcisnąć pedał gazu, aby ściągnąć na siebie widmo kary finansowej. Zdarzają się jednak również uczestnicy ruchu drogowego, którzy jadą zdecydowanie zbyt brawurowo. Prawdziwy niechlubny rekordzista pomknął tym odcinkiem z szybkością aż 188 km/h, czyli o równe 68 km/h szybciej, niż pozwala na to prawo. Za tak drastyczne złamanie ograniczeń sprawcę czeka naprawdę dotkliwa zapłata.

Mandaty za przekroczenie prędkości na odcinkowym pomiarze

Aktualnie obowiązujący taryfikator mandatów przedstawia się w następujący sposób:

Przekroczenie do 10 km/h wiąże się z karą 50 zł i 1 punktem karnym.

Jazda szybsza o 11–15 km/h to 100 zł i 2 punkty.

Dla 16–20 km/h przewidziano 200 zł i 3 punkty.

Przekroczenie rzędu 21–25 km/h kosztuje 300 zł i 5 punktów.

Gdy przekroczymy limit o 26–30 km/h, zapłacimy 400 zł i otrzymamy 7 punktów.

W przedziale 31–40 km/h mandat wynosi 800 zł (1600 zł w recydywie) oraz 9 punktów.

Przy 41–50 km/h jest to 1000 zł (2000 zł recydywa) i 11 punktów.

Prędkość wyższa o 51–60 km/h to już 1500 zł (3000 zł recydywa) i 13 punktów.

Za 61–70 km/h grozi 2000 zł (4000 zł recydywa) oraz 14 punktów.

Powyżej 70 km/h mandat wynosi maksymalne 2500 zł (5000 zł przy recydywie) i aż 15 punktów karnych.