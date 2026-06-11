Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego. Prognoza na 12-14 czerwca

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim upłynie pod znakiem pogodowej huśtawki. Mieszkańcy mogą liczyć tylko na jeden spokojny i w miarę słoneczny dzień, ponieważ już w sobotę aura zacznie się wyraźnie psuć. Druga część weekendu przyniesie deszcz, silniejszy wiatr i niższe temperatury, co może wpłynąć na plany spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Spokojny i pogodny piątek

Początek weekendu, 12 czerwca, zapowiada się najbardziej optymistycznie. Na niebie w Gorzowie Wielkopolskim pojawi się niewiele chmur, a opady deszczu będą znikome. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 18 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 9°C. Wiatr pozostanie słaby, osiągając prędkość do 3 m/s, co sprawi, że będzie to idealny dzień na aktywności na zewnątrz.

Sobota przyniesie załamanie pogody

Już w sobotę pogoda diametralnie się zmieni. Chociaż będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą 19 stopni Celsjusza, to niestety również najbardziej deszczowy. Synoptycy prognozują nadejście opadów, które mogą być dość intensywne. Wyższa będzie też temperatura minimalna, która utrzyma się na poziomie około 12°C. Wyraźnie da o sobie znać także wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 5 m/s.

Chłodne i deszczowe zakończenie weekendu

Niedziela, 14 czerwca, będzie kontynuacją deszczowej aury. Opady nie odpuszczą, a dodatkowo zrobi się znacznie chłodniej. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 15 stopni Celsjusza, co oznacza, że będzie to najzimniejszy dzień weekendu. Wiatr jeszcze bardziej przybierze na sile, osiągając prędkość nawet do 6 m/s. Nocą temperatura ponownie spadnie w okolice 9 stopni Celsjusza.

Jak spędzić ten weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Przy tak zmiennej prognozie warto dobrze zaplanować czas wolny. Pogodny piątek to doskonała okazja, by skorzystać z uroków miasta na zewnątrz – wybrać się na dłuższy spacer do parku, nad rzekę czy spędzić czas w ogródku kawiarnianym. Z kolei deszczowa i wietrzna sobota oraz niedziela mogą być dobrym pretekstem do nadrobienia zaległości kulturalnych. Warto pomyśleć o wizycie w kinie, teatrze czy muzeum, a także spotkaniach z bliskimi w domowym zaciszu lub w przytulnych wnętrzach restauracji.

Dane pogodowe: OpenWeather