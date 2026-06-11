Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego na 12-14 czerwca

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego powinni przygotować się na zmienną aurę w nadchodzący weekend. Prognozy wskazują na mieszankę chmur, deszczu i chwilowych ociepleń, a każdy dzień przyniesie nieco inne warunki. Kluczowa okaże się sobota, która z jednej strony będzie najcieplejsza, ale z drugiej przyniesie najwięcej opadów. Warto też zwrócić uwagę na rosnącą siłę wiatru, która osiągnie swoje maksimum w niedzielę.

Piątek: pochmurny i spokojny początek weekendu

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie się 12 czerwca pod znakiem dominacji chmur. Duże zachmurzenie utrzyma się przez większą część dnia, a lokalnie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Będzie to jednak najspokojniejszy dzień pod względem wiatru, którego prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s. Termometry w najcieplejszym momencie wskażą około 18 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 9°C.

Sobota: cieplej, ale z parasolem w dłoni

W sobotę, 13 czerwca, pogoda pokaże swoje drugie oblicze. Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego odczują wyraźny wzrost temperatury – słupki rtęci powędrują w okolice 20 stopni, co uczyni ten dzień najcieplejszym w całym weekendzie. Niestety, za ociepleniem podążać będą opady deszczu, które tego dnia mają być najintensywniejsze. Warto więc mieć przy sobie parasol. Wiatr również zyska na sile, osiągając prędkość do 5 m/s. Cieplejsza będzie także noc, z temperaturą minimalną na poziomie 11°C.

Niedziela: chłodniej i z silnym wiatrem na pożegnanie

Zakończenie weekendu, 14 czerwca, przyniesie zmianę aury. Temperatura maksymalna spadnie do około 17 stopni Celsjusza, co będzie odczuwalnym ochłodzeniem w porównaniu z sobotą. Opady deszczu wciąż będą możliwe, choć prognozy wskazują, że mogą być nieco lżejsze. Najbardziej charakterystycznym elementem pogody w niedzielę stanie się jednak wiatr. Jego porywy nasilą się, osiągając prędkość około 6 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu może być większe. W nocy termometry wskażą około 10 stopni.

Jak spędzić taki weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Kapryśna pogoda sugeruje, by plany na weekend były elastyczne. Sobota, mimo że najcieplejsza, z powodu opadów deszczu może zachęcać do spędzenia czasu wewnątrz. To dobra okazja, by odwiedzić kina, galerie czy muzea lub po prostu spotkać się ze znajomymi w jednej z kawiarni. Jeśli pogoda na chwilę się poprawi, warto wykorzystać ten moment na krótki spacer. W wietrzną niedzielę najlepszym wyborem będą miejsca osłonięte od wiatru, takie jak parki z gęstą roślinnością. Niezależnie od dnia, parasol i cieplejsza, nieprzemakalna kurtka będą niezbędnym elementem garderoby.

Dane pogodowe: OpenWeather