Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego (11-13 września)

Nadchodzący weekend w Gorzowie Wielkopolskim upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale nie przez cały czas będzie ono zwiastunem deszczu. Pierwsze dwa dni, piątek i sobota, zapowiadają się pogodnie i bez opadów. Dopiero niedziela przyniesie załamanie aury, niższe temperatury w ciągu dnia oraz niewielki deszcz. Warto zwrócić uwagę na rosnącą z dnia na dzień temperaturę minimalną – noce będą coraz cieplejsze.

Piątek i sobota – ciepłe dni pod chmurami

Weekend rozpocznie się w Gorzowie Wielkopolskim od chłodnego poranka. W piątek termometry nad ranem pokażą zaledwie około 6 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie do przyjemnych 20°C. Mimo dużego zachmurzenia, nie należy spodziewać się opadów. Wiatr będzie bardzo słaby, osiągając prędkość około 2 m/s, co dodatkowo poprawi komfort termiczny.

Sobota będzie najcieplejszym dniem weekendu. Maksymalna temperatura w Gorzowie Wielkopolskim sięgnie nawet 21°C. Znacznie cieplejsza będzie też noc z piątku na sobotę, z temperaturą minimalną na poziomie 12 stopni. Podobnie jak w piątek, na niebie dominować będą chmury, ale deszcz nie jest prognozowany. Wiatr pozostanie na podobnym, słabym poziomie.

Niedziela z deszczem i ochłodzeniem

W niedzielę aura w Gorzowie Wielkopolskim wyraźnie się zmieni. Chociaż noc z soboty na niedzielę będzie najcieplejsza z całego weekendu – około 15°C – to w ciągu dnia odczujemy ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie do około 17 stopni. Co najważniejsze, to właśnie w niedzielę prognozowane są niewielkie opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając w porywach do około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Pogoda w piątek i sobotę będzie idealna do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Brak deszczu i przyjemne temperatury zachęcają do spacerów po parkach, wycieczek rowerowych czy spotkań w plenerze. To dobry moment, aby wykorzystać ostatnie ciepłe dni. Z kolei niedziela, z uwagi na deszcz i niższą temperaturę, może być okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych. Wizyta w kinie, muzeum czy spokojne popołudnie w kawiarni wydają się wtedy znacznie lepszym pomysłem.

Dane pogodowe: OpenWeather