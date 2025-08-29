Wielki karambol po zderzeniu dwóch ciężarówek i dwóch osobówek! Pojazdy zniszczone, kilka osób rannych [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-29 18:15

Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 24 w Wierzbnie pod Międzyrzeczem, gdzie zderzyły się cztery pojazdy. Wszystko działo się w piątek, 29 sierpnia. Jak przekazała policja, w zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe: tir z naczepą i bus. Kierujący byli trzeźwi, ale trzy poszkodowane osoby zostały zabrane do szpitala.

  • W Wierzbnie pod Międzyrzeczem doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem czterech pojazdów.
  • Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala, w tym jedna wymagała interwencji strażaków.
  • Policja ustala przyczyny zdarzenia, które objęło dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe.
  • Jakie są wstępne ustalenia śledczych i co doprowadziło do kolizji?

Karambol na DK 24 pod Międzyrzeczem. Zderzenie czterech pojazdów

Nie ma już utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 24, po tym jak w Wierzbnie pod Międzyrzeczem zderzyły się cztery pojazdy. Do wypadku doszło w piątek, 29 sierpnia, w godzinach przedpołudniowych. Na miejscu interweniowali m.in. druhowie z OSP Przytoczna.

Strażacy przy pomocy sprzętu hydraulicznego wydobywali poszkodowanego pasażera z auta marki FIAT, który został przetransportowany przez ZRM do szpitala. Przyczynę wypadku ustala policja - czytamy na profilu facebookowym strażaków ochotników.

Rannych zostały łącznie 3 osoby, z których wszystkie trafiły do szpitala. Jak przekazał "Super Expressowi" aspirant Mateusz Maksimczyk, rzecznik KPP w Międzyrzeczu, na miejscu doszło do zderzenia czterech pojazdów: dwóch osobowych i dwóch ciężarowych typu: ciągnik siodłowy z naczepą i bus, ale wstępne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.

- Przeprowadziliśmy oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów i przesłuchaliśmy świadków wypadku, więc będziemy teraz wszystko wyjaśniać - mówi policjant.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Sąd nie posłuchał matek ofiar tragicznego wypadku

Polecany artykuł:

Noworodek w oknie życia w ciężkim stanie. Śledztwo ujawniło prawdę!
Super Express Google News
Karambol na DK 24 pod Międzyrzeczem. Zderzenie dwóch osobówek i dwóch ciężarówek
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK
KARAMBOL
POLICJA MIĘDZYRZECZ