W Wierzbnie pod Międzyrzeczem doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem czterech pojazdów.

Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala, w tym jedna wymagała interwencji strażaków.

Policja ustala przyczyny zdarzenia, które objęło dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe.

Jakie są wstępne ustalenia śledczych i co doprowadziło do kolizji?

Karambol na DK 24 pod Międzyrzeczem. Zderzenie czterech pojazdów

Nie ma już utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 24, po tym jak w Wierzbnie pod Międzyrzeczem zderzyły się cztery pojazdy. Do wypadku doszło w piątek, 29 sierpnia, w godzinach przedpołudniowych. Na miejscu interweniowali m.in. druhowie z OSP Przytoczna.

- Strażacy przy pomocy sprzętu hydraulicznego wydobywali poszkodowanego pasażera z auta marki FIAT, który został przetransportowany przez ZRM do szpitala. Przyczynę wypadku ustala policja - czytamy na profilu facebookowym strażaków ochotników.

Rannych zostały łącznie 3 osoby, z których wszystkie trafiły do szpitala. Jak przekazał "Super Expressowi" aspirant Mateusz Maksimczyk, rzecznik KPP w Międzyrzeczu, na miejscu doszło do zderzenia czterech pojazdów: dwóch osobowych i dwóch ciężarowych typu: ciągnik siodłowy z naczepą i bus, ale wstępne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.

- Przeprowadziliśmy oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów i przesłuchaliśmy świadków wypadku, więc będziemy teraz wszystko wyjaśniać - mówi policjant.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.