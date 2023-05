Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Z autobusu została miazga! Polacy jechali do pracy

Śmiertelny wypadek pod Sulęcinem. 34-latek zginął w zderzeniu trzech pojazdów

W wyniku zderzenia trzech pojazdów na drodze krajowej nr 22 pod Sulęcinem zginął 34-latek, a dwie inne osoby zostały poważnie ranne. Do tragedii doszło w piątek, 19 maja, po godz. 10.40, na wysokości miejscowości Krasnołęg. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że prowadzący busa marki Mercedes Sprinter 34-latek jechał w kierunku Skwierzyny, gdy rozpoczął manewr wyprzedzania w niedozwolonym miejscu. Chwilę później zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym tej samej marki. W busa uderzyła jeszcze kierująca oplem astra kobieta. - 34-latek zginął na miejscu w wyniku poniesionych obrażeń, 45-letni kierujący tirem trafił karetką pogotowia do szpitala w Międzyrzeczu, a 22-latka z opla została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do placówki w Gorzowie Wielkopolskim - informuje sierżantka sztabowa Klaudia Biernacka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Droga krajowa nr 22 nadal jest zablokowana, co może potrwać nawet do późnych godzin popołudniowych. Policja wyznaczyła objazdy przez Sulęcin i Kołczyn, ale ten drugi dotyczy tylko pojazdów osobowych. Policjanci nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku pod Sulęcinem, co robią pod nadzorem prokuratury.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje