Zagioniony mężczyzna przeżył w lesie 8 dni! Cud w Lubuskiem

Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Z autobusu została miazga! Polacy jechali do pracy

Zaginiony 72-latek z Lubuskiego przeżył w lesie 8 dni

Osiem dni wytrzymał w lesie 72-latek z Domu Chronionej Starości w Kęszycy Leśnej, który zaginął w niedzielę, 21 maja. Tego samego dnia ruszyła akcja poszukiwawcza, która zakończyła się w poniedziałek, 29 maja. - Służby, które od tygodnia intensywnie poszukiwały zaginionego 72-latka z powiatu międzyrzeckiego dziś odnalazły go w kompleksie leśnym. Mężczyzna bardzo wyczerpany wymagał natychmiastowej pomocy zespołu medycznego, który przewiózł go do szpitala - podaje Lubuska Policja na swoim profilu twitterowym. Jak informuje Eska.pl, Mieczysław H. znajdował się w szałasie. Przez 8 dni zaginionego mężczyznę poszukiwali nie tylko policjanci czy strażacy, ale również żołnierze, leśnicy i inne grupy ratownicze.

- Poszukiwania prowadzone były wielotorowo, także z ziemi i powietrza. Przeszukiwane były tereny zielone, lasy, pola, pustostostany oraz pobliskie miejscowości. Od początku działań funkcjonariusze wspomagani byli specjalistycznym sprzętem w postaci quadów, dronów czy policyjnego śmigłowca wyposażonego w urządzenie termowizyjne - informuje Eska.pl.

Sonda Czy brałeś/brałaś kiedyś udział w poszukiwaniach osób zaginionych? Tak Nie