Awantura na studniówce katolickiego liceum. Poszło o... papierosa!

Co tam się działo?!

mrok | eitor 13:59

Sto dni do matury to dla jednych czas świętowania, a dla innych stresów. Być może dlatego na studniówce uczniów jednego z kaliskich liceów doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Uczniowie pokłócili się o… papierosa! Interweniowała policja. Szczegóły w artykule na se.pl.