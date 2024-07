Najstarszy maturzysta w Polsce nie zdał matury. 85-letni pan Józef się jednak nie poddaje

W maju o panu Józefie pisały wszystkie media w Polsce. Mimo problemów ze wzrokiem (ma opadające powieki) 85-latek przystąpił do egzaminu maturalnego – z języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki i geografii. Według 85-latka najtrudniejsza była matematyka. Senior przyznał, że do egzaminów przystąpił dla własnej satysfakcji i żeby pokazać innym, że wykształcenie jest ważne, że warto próbować w każdym wieku. - Panie Józefie, pana postawa budzi szacunek i uznanie. Gratuluję, niezależnie od wyników egzaminów jest pan wzorem dla nas wszystkich - zachwalał seniora prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski.

Zobacz także: Najstarszy maturzysta w Polsce? Pan Józef mierzył się z geografią. Kiedy był dzieckiem, mapa świata wyglądała zupełnie inaczej

Niestety, tym razem nie udało się. Mimo że egzaminy ustne zdał bez problemu, z egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki nie zdobył wymaganej liczby punktów i nie może przystąpić do poprawki we wrześniu. Mężczyzna powiedział dziennikarzom, że jest zawiedziony, ale nie poddaje się i po pierwsze chce się odwoływać do komisji egzaminacyjnej, a jeśli to nie pomoże, to zapowiada, że w przyszłym roku znowu przystąpi do egzaminu.

Przygotowanie do matury dla pana Józefa nie było łatwe. Przygotowywał się do matury sam, bo nikt nie chciał udzielić mu korepetycji. Korzystał tylko z książek i kaset.

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że egzamin maturalny zdało 84,1 proc. maturzystów

Emilia Dankwa prawo jazdy zrobi jeszcze przed maturą! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.