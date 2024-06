Kalisz: Dwuletnia dziewczynka wypadła z okna. Straszne wieści ze szpitala. Helikopter przegrał z burzą!

Dramatyczny wypadek w Kaliszu. Dwulatka wypadła z okna

Dramat rozegrał się w kamienicy przy ul. Podgórze w Kaliszu. - Na miejscu okazało się, że w chwili zdarzenia w mieszkaniu była tylko matka dziecka. Została przez nas zbadana, była trzeźwa - powiedziała PAP podkom. Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa KMP w Kaliszu. Z naszych informacji wynika, że dziewczynka miała oglądać bajkę, a jej mama w tym czasie myła okna. Nieprzytomna dziewczynka trafiła do szpitala.

- Dziewczynka trafiła do nas wczoraj, zaintubowana, w śpiączce. Niestety, doszło do zatrzymania akcji serca, ale godzinna reanimacja przyniosła skutek i została przetransportowana na Oddział Intensywnej Opieki medycznej do Ostrowa. Pierwotnie miała lecieć helikopterem do szpitala w Poznaniu, ale przez przetaczające się przez nasz region burze, podjęto decyzję, że dziewczynka pojedzie do szpitala w Ostrowie karetką - powiedział nam Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

Nowe informacje o stanie 2-latki z Kalisza

- Stan dwulatki jest krytycznie ciężki. Dziewczynka pozostaje w śpiączce. Walczymy o jej życie - mówi "Super Expressowi" Adam Stangret, internista i rzecznik Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Dziewczynka ma uraz czaszkowo-mózgowy i nie reaguje na bodźce zewnętrzne. Do tematu wrócimy. Za maleństwo niezmiennie trzymamy kciuki!