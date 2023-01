Chory Miłoszek już nigdy nie zobaczy swojego taty! 46-letni Dariusz zmarł podczas finału WOŚP

Łzy cisną się do oczu

Dla Dariusza Szczepanika chory syn był całym światem i może dlatego, że znał rzeczywistość w jakiej żyje chore dziecko, nigdy nie odmawiał pomocy i brał udział w wielu akcjach charytatywnych. W dzień 31. Finału WOŚP, mężczyzna wyszedł na murawę, by nieść pomoc i zbierać pieniądze dla chorych dzieci! Do domu, do swojego dziecka nigdy już nie wróci... Mężczyzna nagle osunął się na ziemię i zmarł.

Czytaj: Dramat podczas finału WOŚP. Nie żyje piłkarz i trener Dariusz Szczepaniak

- Wciąż nie możemy uwierzyć w tę stratę dla całej lokalnej społeczności, a przede wszystkim naszego sportowego środowiska. Był naszym wychowawcą, mentorem piłkarskim i przede wszystkim dobrym kolegą. Swoją pracą ukształtował setki młodych mieszkańców naszego powiatu. Zapamiętamy Go jako niezwykle serdeczną osobę, otwartą na innych, solidną i wytrwałą w dążeniu do założonych celów. Łączymy się w bólu i smutku z Rodziną Zmarłego – napisał burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak.

To jednak nie koniec dramatu. Dariusz Szczepanik zostawił swojego synka Miłosza, który tak bardzo potrzebował taty. Miłosz urodził się z wadą Centralnego Układu Nerwowego, wadą genetyczną oraz obniżonym napięciem mięśniowym. Do dzisiaj 17-latek nie ma postawionej konkretnej diagnozy. Jedno jest pewne – jego rozwój wymaga nieustannej pomocy, mozolnej rehabilitacji i turnusów leczniczych. Do tej pory o synka walczyli rodzice – teraz została tylko mama. Dlatego w internecie ruszyła zbiórka pieniędzy na pomoc Miłoszowi.

