Co postanowi wojewoda?

Kalisz. Najstarszy maturzysta? 86-latek znowu podchodzi do matury

Większość ludzi w jego wieku już tylko wspomina swoją maturę, ale on chce ją dopiero zdać. Jak informuje Radio Poznań, 86-letni pan Józef z Kalisza w tym roku po raz kolejny przystąpi do egzaminu dojrzałości. W poprzednim roku mężczyzna zdawał go z następujących przedmiotów:

języka polskiego;

języka niemieckiego;

matematyki;

i geografii

ale nie poradził sobie z pisemną matematyką i polskim. Pochodzący z okolic Turku mężczyzna wiele przeszedł w swoim życiu, bo w czasie II wojny światowej trafił do obozu dla jeńców. Po jej zakończeniu pomagał rodzicom w gospodarstwie, więc na szkołę nie było czasu. Później został kierowcą pojazdów uprzywilejowanych, autobusów i ciężarówek, ale nigdy nie porzucił marzeń o edukacji.

Do ubiegłorocznej matury przygotowywał się sam, bo żaden z korepetytorów nie chciał mu pomóc, ale się nie poddał. Uczył się sam, korzystając z książek i kaset, które zgromadził. Czy w tym roku się uda?

- Panie Józefie, pana postawa budzi szacunek i uznanie. Gratuluję, niezależnie od wyników egzaminów jest pan wzorem dla nas wszystkich - pisał prezydent Kalisza Krystian Zachwatowski.