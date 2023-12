i Autor: Shutterstock

trwa obława

Napad na kantor w Kaliszu! Bandyci sterroryzowali pracownicę i uciekli z łupem!

ago | PAP 11:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Szokujące wydarzenia w wielkopolskim Kaliszu! W czwartek, 21 grudnia doszło do napadu na kontor wymiany walut przy ul. Kanonickiej. Jak przekazał lokalny portal, uzbrojeni w nóż sprawcy weszli do budynku za pracownicą i przywiązali do krzesła.