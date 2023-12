Do tego zarzutu się nie przyznał

Aktualizacja: 12:06

To ochroniarz przenoszący pieniądze oddał strzały, gdy we wtorkowe przedpołudnie (5 grudnia) został napadnięty w centrum Poznania. Nie ma informacji, by w wyniku zdarzenia ktokolwiek został ranny.

Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji do strzelaniny doszło, gdy napadnięto na ochroniarza przewożącego pieniądze. - Mężczyzna miał uprawnienia do posiadania broni i użył jej - mówi rzecznik policji. Napastnicy uciekli. - Na miejscu pracują technicy kryminalistyczni. Zbieramy wszystkie ślady - mówi Borowiak.

Aktualizacja: godz. 11:55

Z nieoficjalnych informacji, które przekazało TVP3 Poznań wynika, że do zdarzenia miało dojść przed jednym z kantorów. Czekamy na oficjalne potwierdzenie tych doniesień przez rzecznika poznańskiej policji.

Do napadu doszło przed godz. 11 na ulicy Grobla w Poznaniu. - Osoba uprawniona do posiadania broni palnej oddała kilka strzałów. Na razie nie mam informacji, aby ucierpiała jakakolwiek osoba. Wszystkie nasze służby policyjne są postawione na nogi. Obława trwa - podał rzecznik wielkopolskiej policji, mł. insp. Andrzej Borowiak.

