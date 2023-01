i Autor: pixabay.com

Umarł na oczach dzieci

Tragiczny wypadek na DK 39 koło Kępna! Nie żyje 42-latek, a dwójka dzieci w szpitalu

ago | PAP 17:36

Rodzinna tragedia! We wtorek, 3 stycznia na drodze krajowej nr 39, na odcinku między Rychtalem a Kępnem doszło do wypadku drogowego. 42-letni kierowca zginął na miejscu, a dwoje jego dzieci trafiło do szpitala.