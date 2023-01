Wielkopolskie. Kobieta i mężczyzna uwięzieni w płomieniach! Uratował ich przejeżdżający obok strażak [ZDJĘCIA]

Wielkopolskie. Kobieta i mężczyzna uwięzieni w płomieniach!

Do mrożącego krew w żyłach zdarzenia doszło we wtorek, 17 stycznia po godzinie 14. - Zostaliśmy zadysponowani przez SKKP PSP w Słupcy do wypadku samochodowego, do którego doszło na skrzyżowaniu dróg w m. Wola Koszucka-Parcele. Po przybyciu na miejsce zdarzenia naszego zastępu okazało się, że w wyniku wypadku zostały poszkodowane dwie osoby (znajdujące się poza pojazdami), a samochody, którymi podróżowały stanęły w płomieniach - wyjaśniają druhowie z OSP Wola Koszucka.

Nim jednak na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, do pomocy ruszył strażak z PSP w Słupcy oraz OSP Wilczna, który akurat przejeżdżał tamtędy po pracy. Jak ujawnia "Onet", mężczyzna widząc, że doszło do wypadku, zatrzymał się i rzucił na pomoc kierowcom zakleszczonym we wrakach. W jednym z aut wybił gaśnicą szybę i wyciągnął ranną kobietę. Mężczyznę uwolnił z pomocą innego świadka. Od tego momentu akcję przejęli ratownicy!

Zdjęcia ze zdarzenia publikujemy poniżej!

Oboje kierowców odniosło obrażenia, ale dzięki szybkiej reakcji strażaka po służbie nie zginęli w płomieniach. A niewiele ich od tego dzieliło.

