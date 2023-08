Wójt i przewodniczący rady miasta złapani na jeździe po pijaku! Jeden wracał z dożynek, a drugi święta Słupi

Do pierwszej kontroli drogowej doszło w niedzielę 13 sierpnia po godz. 19 na ul. Rakowieckiej w Łęce Opatowskiej koło Kępna. Policjanci zatrzymali samochód osobowy marki Fiat, którym kierował 54-letni mieszkaniec Opatowa.

- Podczas przeprowadzonej kontroli okazało się, że kierujący jest w stanie nietrzeźwym. Badanie alkomatem wskazało 1,95 promila alkoholu w organizmie – powiedział policjant. Wiadomo, że zatrzymany w areszcie do wytrzeźwienia to Adam K., wójt gminy Łęka Opatowska. Po wytrzeźwieniu ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 2 lat więzienia.

Tego samego wieczoru ok. godz. 23 w Kępnie na ul. Staszica zatrzymano innego nietrzeźwego kierującego, którym okazał się 63-letni Eugeniusz P., przewodniczący rady w Kępnie. - Kierujący pojazdem marki Volkswagen uderzył w inny zaparkowany pojazd. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że kierujący jest nietrzeźwy. W organizmie miał ponad 3 promile alkoholu - poinformował mł. asp. Ślęk.

Mężczyzna przebywa aktualnie w policyjnym areszcie w Kaliszu i czeka na zarzuty. W niedzielę (13 sierpnia) w Kępnie odbyły się dożynki. Dwudniowe dożynki miały miejsce też w gminie Łęka Opatowska. Natomiast mieszkańcy Słupi pod Kępnem świętowali 850-lecie miejscowości.

