Wierzbinek. Znęcanie się nad zwierzętami. Wójt i prezes gminnej spółki z zarzutami

Śledczy zajęli się sprawą po interwencji, jaką pod koniec 2021 r. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku przeprowadziła Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane. W jej wyniku ze schroniska prowadzonego przez gminną spółkę zabranych zostało 16 psów. – W zarzutach przyjęto, że znęcali się nad nieustaloną liczbą psów, nie mniej niż szesnastoma. Tyle zwierząt zostało odebrane przez fundację Mondo Cane – dodała Marańda. Zwierzęta odebrane przez fundację Mando Cane zbadał weterynarz.

Były wycofane, nieobeznane z dotykiem, przerażone życiem, nie były oznakowane, nie miały dokumentacji. Generalnie psy były bardzo zaniedbane i w ciężkim stanie zdrowotnym.

– poinformowała Aleksandra Marańda.

Wójt i prezes gminnej spółki nie przyznają się do winy

Prokuratura oskarżyła wójta Pawła Sz. i prezesa PGK Adriana A. o znęcanie się nad zwierzętami, bo prowadzili i nadzorowali schronisko, mimo że nie odpowiadało ono obowiązującym wymaganiom. Według ustaleń śledczych, zwierzęta pozbawione były właściwych miejsc bytowania, klatki były za ciasne i nie chroniły przed warunkami atmosferycznymi, zwierzęta nie miały dostępu do bieżącej wody i do karmy oraz do właściwej opieki weterynaryjnej. – Wszystkie te okoliczności powodowały, że zwierzęta były narażone na ból i cierpienie – powiedziała Marańda.

Wójt Paweł Sz. oskarżony został ponadto o przekroczenie uprawnień, które polegało na zawarciu porozumienia z Adrianem A. na prowadzenie schroniska.

Za oba czyny, o które oskarżani są Paweł Sz. i Adrian A., grozi do trzech lat więzienia. Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Ich sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Kole.

Wierzbinek to wieś w Polsce położona w powiecie konińskim, przy drodze wojewódzkiej nr 266, nad rzeką Pichną. Liczy kilkuset mieszkańców.