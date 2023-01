i Autor: KP PSP Kępno Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kępnem! Dwie osoby poszkodowane

Potężna eksplozja!

Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kępnem! Dwie osoby poszkodowane

Dramatyczne doniesienia z Wielkopolski! We wtorek, 31 stycznia w domu jednorodzinnym we wsi Baranów (powiat kępiński) doszło do wybuchu gazu – poinformował we wtorek PAP oficer prasowy kępińskiej straży pożarnej kpt. Paweł Michalski. Wiadomo, że dwie osoby zostały ranne. Szczegóły podajemy poniżej!