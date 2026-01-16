Postawił kilka złotych i został milionerem! Jedna decyzja zmieniła jego życie na zawsze

W czwartek, 15 stycznia, podczas losowania Lotto padły liczby: 8, 15, 23, 43, 45 i 47. Dokładnie taki zestaw poprawnie wytypował jeden z graczy. Do szczęśliwca trafi nagroda w wysokości 4 636 687,20 zł.

Jak udało się ustalić, zwycięski kupon został zakupiony w Kaliszu, w kolekturze przy ul. Wyszyńskiego 21. To właśnie tam ktoś spełnił swoje marzenie o wielkiej wygranej. Kim jest nowy milioner i czy już wie o swoim szczęściu? Tego na razie nie wiadomo, ale jedno jest pewne – ta noc na długo zostanie w pamięci zwycięzcy.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na wiele sposobów: wybierając liczby samodzielnie, zdając się na „chybił trafił” lub korzystając z zapisanych wcześniej kuponów. Gracz musi wskazać 6 z 49 liczb, a jeden zakład kosztuje 3 złote. Na jednym kuponie można zawrzeć maksymalnie 10 zakładów. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22:00.

Większe szanse na wygraną daje gra systemowa, w której typuje się od 7 do 12 liczb. Dodatkową opcją jest gra z Plusem – za 1 zł liczby biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych.

Jak pokazuje przykład z Kalisza, czasem wystarczy jeden kupon, by odmienić całe życie.