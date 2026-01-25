W mróz i śnieg jadą rowerami z Kalisza do Warszawy. Wszystko dla WOŚP

Z Kalisza do Warszawy wyruszyła sztafeta cyklistów, aby dostarczyć czek dla WOŚP, mimo mrozu i śniegu.

17 uczestników, w tym samorządowcy i sportowcy, pokona 250 km, by przekazać 50 tys. zł zebrane przez uczniów.

Akcja, która ma długą historię, upamiętnia także zmarłego pomysłodawcę.

Kalisz wspiera WOŚP! Rowerowa sztafeta z ważnym celem

W niedzielny poranek, w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z Kalisza wystartowała Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów. Grupa 17 osób wyruszyła na rowerach do Warszawy, by dostarczyć do studia WOŚP czek na kwotę 50 tysięcy złotych. Zebrane środki pochodzą z Kaliskich Imprez Zamkniętych, koordynowanych przez sztab powiatu.

W zbiórkę zaangażowało się ponad stu wolontariuszy – uczniów z ponad 40 szkół z Kalisza i powiatu kaliskiego. Jak przekazała PAP rzecznik kaliskiej sztafety Wioletta Przybylska, mimo mrozu pogoda uczestnikom wyprawy niestraszna. - Serca mamy rozgrzane - dodała.

Uczestnicy sztafety, wśród których znajdują się samorządowcy, urzędnicy, przedsiębiorcy i sportowcy, pokonają systemem sztafetowym około 250-kilometrową trasę. Planowany przyjazd do studia WOŚP w Warszawie to godzina 18, gdzie cykliści pojawią się podczas jednego z wejść na żywo.

Historia i tradycja kaliskiej sztafety WOŚP

Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów po raz pierwszy wyruszyła w trasę do stolicy w 2000 roku, podczas 8. Finału WOŚP. Pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem tego przedsięwzięcia był nieżyjący już kolarz Bronisław Krakus. Na początku rowerowej podróży cykliści odwiedzili jego grób na cmentarzu w Tłokini Kościelnej koło Kalisza.

W historii kaliskiej sztafety tylko raz, z powodu pandemii podczas 29. Finału WOŚP, cykliści nie wyruszyli na trasę. Zamiast tego, przed starostwem powiatowym ustawiono rowery stacjonarne, a uczestnicy przejechali na trenażerach kolarskich łącznie 668 km.

WOŚP 2024 – "Zdrowe brzuszki naszych dzieci”

Tegoroczny, 34. Finał WOŚP, odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Na ulicach całej Polski tysiące wolontariuszy zbiera pieniądze do puszek, a także organizowane są liczne imprezy i aukcje internetowe.