Ile zebrano na WOŚP do południa? Zaskakujący wynik!

34. Finał WOŚP zebrał do południa ponad 40 mln zł na leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Wolontariusze kwestują w całej Polsce i za granicą, a wydarzenia wspierające Orkiestrę obejmują koncerty, aukcje i aktywności sportowe.

W Olsztynie i Suwałkach pomimo mrozu odbywają się liczne atrakcje, a w Poznaniu działa specjalne miasteczko WOŚP.

WOŚP 2026. Padnie rekord?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat cieszy się ogromnym poparciem. Miliony Polaków co roku wspierają inicjatywę Jurka Owsiaka, wrzucając datki do puszek wolontariuszy, biorąc udział w aukcjach i koncertach. Nie inaczej jest i tym razem.

Na ulicach polskich miast można spotkać wolontariuszy z charakterystycznymi czerwonymi serduszkami i puszkami, do których zbierają datki. W wielu miastach odbywają się koncerty i aukcje. Pieniądze można wpłacać również do wirtualnych puszek, tzw. e-skarbonek. Wystawiono kilkadziesiąt tysięcy aukcji internetowych.

"To niesamowite, jak wiele osób angażuje się w WOŚP. Jesteśmy wdzięczni za każdy, nawet najmniejszy datek” - mówi Jerzy Owsiak, prezes WOŚP.

Bydgoszcz znów najlepsza! Ponad 270 osób wiosłowało dla WOŚP

Atrakcje i wydarzenia podczas 34. Finału WOŚP

W całej Polsce, jak co roku, odbywają się liczne imprezy i wydarzenia związane z finałem WOŚP.

W Olsztynie na ulicach działa ponad 400 wolontariuszy. Jedną z głównych atrakcji są organizowane od 17 lat przejazdy zabytkowych samochodów i klasycznych motocykli na Starówce. Można też wziąć udział w zimowej kąpieli morsów i licytacjach na plaży nad jeziorem Ukiel albo w nauce nurkowania na pływalni uniwersyteckiej ze sprzętem i pod okiem instruktorów akademickiego klubu płetwonurków.

W Suwałkach, nazywanych polskim biegunem zimna, na ulice miasta wyszło ponad stu wolontariuszy, którzy pomimo mroźnej pogody zbierają datki na orkiestrę. Suwalski finał odbywał się na hali sportowej Suwałki Arena, gdzie w programie zaplanowano koncerty, pokazy i licytacje. Lokalny automobilklub licytuje przejazd rajdowym Subaru Impreza STI, który osiąga prędkość 100 km/h w ciągu 3,7 sekundy.

W Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) działa Sztab Ławica WOŚP, gdzie dla odwiedzających przygotowano kilka stref tematycznych, np. „strefę beauty”, „strefę zdrowia” czy „strefę hobby”. Z terenu MTP wystartował też marszobieg „Policz się z cukrzycą”, którego uczestnicy zdecydowali się przejść lub przebiec dystans 5 albo 10 km i w ten sposób wspomóc zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.

Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów wyjechała z Kalisza do Warszawy na rowerach, by dostarczyć do studia WOŚP czek na 50 tys. zł. Pieniądze zebrali uczniowie z ponad 40 szkół w Kaliszu i powiecie. Sztafeta w trasę wyjeżdża od 2000 roku.

Warszawa sercem WOŚP. Koncerty i "Światełko do Nieba"

Studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego, skąd imprezą kieruje prezes WOŚP Jerzy Owsiak, jest centralnym miejscem finału. Można je odwiedzać od rana, a wieczorem odbędą się koncerty. W Warszawie zagrają m.in. Łydka Grubasa, Ich Troje, Myslovitz i Dżem. O godz. 20 zaplanowano tradycyjnie „Światełko do Nieba”, które odbędzie się też w innych miastach.