Nie żyje były wójt Żelazkowa. Sylwiusz Jakubowski był znany w całej Polsce. "Był niezastąpiony"

– Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci wieloletniego włodarza gminy Żelazków – Sylwiusza Jakubowskiego. Sylwiusz Jakubowski zmarł w wieku 66 lat, na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – przekazał Urząd Miasta w Żelazkowie.

Sylwiusz Jakubowski pełnił funkcję wójta gminy Żelazków od 2002 roku aż do kwietnia 2022 roku. Przez niemal dwie dekady był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci lokalnej polityki w powiecie kaliskim. Wielokrotnie wygrywał wybory samorządowe, zyskując poparcie mieszkańców dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, rozbudowie infrastruktury drogowej oraz licznym inwestycjom lokalnym. Jak podaje "Fakt", zwolennicy określali go mianem gospodarza „z jajem”, który potrafił załatwiać sprawy gminy.

Jednocześnie jego kadencje były naznaczone licznymi kontrowersjami. Ogólnopolska opinia publiczna poznała Sylwiusza Jakubowskiego w 2016 roku, gdy pijany prowadził ceremonię ślubną. Z czasem podobnych zdarzeń było więcej. Media informowały o awanturach z mieszkańcami, znieważaniu policjantów, dachowaniu samochodem po alkoholu czy agresywnym zachowaniu wobec petentów w urzędzie gminy.

Kulminacją burzliwej kariery był rok 2022. Po prawomocnym wyroku za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego Jakubowski został odwołany ze stanowiska wójta przez wojewodę wielkopolskiego. W tym samym czasie trafił na leczenie odwykowe i publicznie deklarował chęć uporządkowania swojego życia.

Mimo zakończenia urzędowania nie rezygnował z ambicji politycznych. Zapowiadał powrót do samorządu, twierdząc, że namawiają go do tego mieszkańcy. Jego przyszłość pozostawała jednak niepewna, a postać byłego wójta do samego końca budziła silne emocje.

Po informacji o jego śmierci w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy mieszkańców, w których – obok krytyki – dominują wspomnienia o jego dokonaniach jako gospodarza gminy.

– Poznałem go osobiście i to był fajny facet. Według mnie zrobił więcej dla gminy Żelazków mimo, że lubił wypić, niż inni wójtowie powiatu kaliskiego, udając świętych.

– Miał swoje nałogi, ale gospodarz był z niego wybitny. To On zbudował zasobność gminy Żelazków.

– Wielki człowiek, bądź co bądź ikona powiatu 😌 wiele zrobił, a któż z nas nie popełnia błędów... Spoczywaj w pokoju.

– Był niezastąpiony, nikt nie potrafił i nie potrafi tak zadbać o gminę Żelazków jak Sylwiusz Jakubowski.