Jędrzej poszedł na dyskotekę i nie wrócił. Nurkowie znaleźli jego ciało w stawie

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Anna Kisiel
2026-02-28 5:20

Ten dramat wstrząsnął mieszkańcami Wielkopolski. Noc z soboty na niedzielę, 25/26 lutego 2023 roku, okazała się ostatnią w życiu 36-letniego Jędrzeja ze Śremu. Mężczyzna wyszedł na dyskotekę, zniknął bez śladu, a po kilku dniach nurkowie odnaleźli jego ciało w stawie.

Super Express Google News

Jędrzej w nocy z 25 na 26 lutego 2023 roku razem z kolegami odwiedził jeden ze śremskich klubów.

Poszli do Tropicany, mieli się napić piwa. To takie znane miejsce w Śremie, jest tam pizzeria i klub – mówił „Super Expressowi” brat pana Jędrzeja, Krzysztof. 

Format: Jędrzej poszedł na dyskotekę i nie wrócił. Nurkowie znaleźli jego ciało w stawie
Galeria zdjęć 12

Między północą a pierwszą w nocy mężczyzna opuścił lokal i od tamtej chwili zniknął. Rodzina początkowo miała nadzieję, że Jędrzej wrócił do domu, może zagubił się lub stracił pamięć. 

Może stracił pamięć? I nie wie, jak wrócić do domu? – zastanawiał się brat zaginionego. 

Żona, Klaudia, apelowała o pomoc w poszukiwaniach męża, mając nadzieję, że wszystko skończy się szczęśliwie.

Służby najpierw przeczesywały teren śremskiego Parku Odlewników, a później Jezioro Grzymisławskie i okolice placu PGK. Dramatyczne informacje pojawiły się dokładnie 1 marca 2023 roku, gdy do akcji wkroczyli nurkowie z Poznania. Późnym popołudniem znaleziono ciało Jędrzeja w jednym ze stawów.

Czytaj: Tragiczny finał poszukiwań zaginionego Jędrzeja. Jego ciało wydobyto ze stawu

Na polecenie prokuratora ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok. Okoliczności oraz przyczyny zdarzenia wyjaśniali funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, realizując czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Śremie.

Postępowanie toczyło się początkowo w kierunku art. 155 Kodeksu karnego, dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Pod koniec sierpnia 2023 roku, w trakcie prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze wykluczyli udział osób trzecich, w związku z czym sprawa została umorzona.

Do dziś jest traktowana jako nieszczęśliwy wypadek.

Do jego domu przyszedł sam premier Wielkiej Brytanii!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE TRAGEDIA
POLICJA ŚREM
ŚREM