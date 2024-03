Z boiska do polityki? Jacek Kiełb, legenda Korony Kielce, startuje do Rady Miasta

Agata Marjańska jest siódmą osobą, która ubiega się o stanowisko prezydenta Kielc. Pracowała w spółkach giełdowych, w Exbudzie, Poligafii, zajmowała się Giełdą Papierów Wartościowych. Zasiadała w radach nadzorczych różnych spółek, była dyrektorem handlowym w jednej z kieleckich firm. Sama o sobie mówi, że jest typem społeczniczki, która lubi pomagać innym i angażować się w sprawy, dotyczące mieszkańców (inwestycji, ochrony przyrody, stanu dróg, oświetlenia). Jest prezesem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Nordic Walking CK Kije. Żonata, ma córkę.

Marjańska: nie jestem celebrytką

Jej komitet, Razem dla Kielc powstał właśnie z tak zwanych "ruchów oddolnych", stworzyli go mieszkańcy różnych osiedli. Wystawił też swoich kandydatów do Rady Miasta. Marjańska sama o sobie mówi, że nie jest "celebrytką z bolboardów".

- Nie chcę rozdawać wam kawy, pączków, nie chcę dla was tańczyć, chcę dla was pracować, abyście chodzili po prostych chodnikach i jeździli po drogach bez dziur oraz mieli lepiej płatną pracę - pisze Marjańska na swoim profilu na Facebooku. Kandyduje także do Rady Miasta w okręgu, który obejmuje osiedla: Jagiellońskie, Pakosz, Baranówek, Białogon, Biesak, Zalesie i Podkarczówka.

Kogo wyłonimy w wyborach samorządowych 2024?

Wybory samorządowe odbędą się w niedziele 7 i 21 kwietnia 2024 roku. W drugim z wymienionych terminów zostanie przeprowadzone dodatkowa tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta - oczywiście w tych miastach i gminach, gdzie w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie osiągnie 50-procentowego poparcia.

Oprócz włodarzy mieszkańcy będą też wybierali w swoich okręgach radnych miast i gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. W ich przypadku głosowanie odbędzie się tylko 7 kwietnia.

