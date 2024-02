Na co wydał pół miliona?

Kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Kielc poznaliśmy podczas konferencji, która odbyła się w poniedziałek w Targach Kielce.

PiS w Kielcach ma kandydata

- To miasto zasługuje na więcej. Nie ma już czasu na eksperymenty z ignorantami, którym wydaje się, że wszystko wiedzą najlepiej sami. Należy słuchać mieszkańców oraz radnych - ich przedstawicieli. W porozumieniu z kielczanami będzie proponować śmiałe rozwiązania i je realizować. Kielce posiadają wszelkie narzędzia, które mogą zmienić dotychczasową politykę i przywrócić je na ścieżkę rozwoju. Nasi kandydaci to połączenie młodości i doświadczenia, energii i pracowitości i szerokich kompetencji - mówiła Anna Krupka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości oraz szefowa świętokrzyskich struktur tej partii.

Stępniewski: Kielce znam jak własną kieszeń

Marcin Stępniewski dziękował prezes Krupce oraz Prawu i Sprawiedliwości za zaufanie i możliwość "zawalczenia o nowe Kielce".

- To miasto, w którym się urodziłem i wychowywałem, edukowałem, gdzie pracuję i założyłem rodzinę. Kielce to miasto, które kocham, to mój dom - mówił Stępniewski, wspominając, że przez 25 lat mieszkał na osiedlu Ślichowice, zaś dziś ze swoją rodziną na KSM-ie.

- Kielce znam jak własną kieszeń, chciałbym tu doczekać starości z moją żoną Olą, w tym mieście chciałbym rozkochać swoje dzieci - Wojtka i Ulę, aby kiedyś świadomie zdecydowały, że w Kielcach zechcą żyć, zakładać rodzinę i rozwijać się zawodowo. Kielce potrzebują nowej wizji, w której drogi są proste, nie dziurawe i godne stolicy województwa, zaś mieszkańcy mogą godnie zarabiać i nie muszą martwić się o wysoko płatne miejsca pracy i czy nie będą musieli wyjeżdżać do Krakowa, Wrocławia czy Warszawy - zaznaczał kandydat PiS na prezydenta Kielc.

PiS pokaże nową wizję Kielc

Marcin Stępniewski zaznaczał, że przedsiębiorcy oraz inwestorzy potrzebują, aby samorząd ich wspierał, a nie rzucał "belki pod nogi". Mówił także o tym, że Kielce - jako stolica województwa - powinny być tym miejscem, które napędza cały region. Zapowiedział, że w najbliższych dniach wraz ze sztabem oraz kieleckim PiS-em będzie prezentował mieszkańcom i mediom nową wizję miasta. W poniedziałek 4 marca mają to być finanse i rozwój samorządu.

Kim jest Marcin Stępniewski?

Stępniewski ma 31 lat. Ukończył prawo w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Jest przedsiębiorcą. Podczas studiów zdobywał doświadczenie pracując na rynku prywatnym, a następnie został współudziałowcem spółki z siedzibą w Kielcach, w której przez trzy lata był prezesem zarządu. Pełnił też stanowisko doradcy wojewody świętokrzyskiego, jest zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy i członkiem założycielem Stowarzyszenia Patriotycznego. Od jesieni 2018 roku zasiada w Radzie Miasta Kielce. Ma żonę Aleksandrę i dwoje dzieci: Wojciecha i Urszulę.

Podczas poniedziałkowej konferencji Anna Krupa poinformowała również, że w niedzielę 3 marca odbędzie się konwencja regionalna partii w Targach Kielce (początek o godzinie 13). PiS zaprezentuje wówczas pozostałych kandydatów w wyborach samorządowych, w tym do sejmiku wojewódzkiego.

Wybory samorządowe odbędą się 7 i 21 kwietnia 2024 roku. Oprócz wójtów, burmistrzów i prezydentów mieszkańcy wybiorą też radnych miejskich, gminnych, powiatowych i sejmików wojewódzkich.

Kandydaci na prezydenta Kielc (stan na 26 lutego, w kolejności alfabetycznej):

O reelekcję nie będzie ubiegał się obecny prezydent Kielc Bogdan Wenta. Jego kadencja upływa 30 kwietnia.