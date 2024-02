To była wyjątkowo skomplikowana interwencja, bo musieliśmy użyć dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych. Pojazd leżał na dachu i był tak naprawdę zablokowany z dwóch stron, bo nie dość, że przygniotło go drzewo, to jeszcze przebiło karoserię, blokując dostęp do drzwi. Mężczyzna był całkowicie zakleszczony - informuje mł. bryg. mgr inż. Andrzej Włodarczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, dodając, że na miejscu interweniowało 6 zastępów strażaków.