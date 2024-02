Zimnodół pod Olkuszem. Ciało 55-latka w domu. Został poćwiartowany?

Do makabrycznego odkrycia doszło w Zimnodole pod Olkuszem, gdzie znaleziono ciało ok. 55-letniego mężczyzny. Jak informuje gazetakrakowska.pl, wszystko działo się w czwartek, 22 lutego, w jednym z domów jednorodzinnych, a jak przekazują sąsiedzi denata, zwłoki zostały poćwiartowane. Prokuratura potwierdza, że w tej sprawie wszczęto śledztwo w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Grzegorza Ż., co doprowadziło finalnie do jego śmierci. To nie wszystko, bo na miejscu zdarzenia znaleziono również kobietę, prawdopodobnie byłą żonę mężczyzny, z którym miała mieszkać.

- Po dojeździe na miejsce zastaliśmy również kobietę, w wieku prawdopodobnie 52 lata, która znajdowała się pod opieką załogi karetki pogotowia - była przytomna. Z tego, co nam wiadomo, miała zostać zabrana do szpitala - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, której czterej funkcjonariusze zostali oddelegowani do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

Jak informuje Fakt.pl, w sprawie zbrodni zatrzymano na razie jedną osobę, ale nie usłyszała ona żadnych zarzutów - to prawdopodobnie była żona ofiary.

- Nie wiem, czy w tej rodzinie wcześniej dochodziło do jakiś złych sytuacji. Podobno to morderstwo było brutalne. Sąsiedzi mówią, że ta kobieta go poćwiartowała - powiedziała w rozmowie z serwisem gazetakrakowska.pl jedna z mieszkanek Zimnodołu.