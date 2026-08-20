Pogoda w Kielcach: 21-23 sierpnia

Mieszkańcy Kielc w ciągu najbliższego weekendu doświadczą bardzo zróżnicowanej aury. Prognoza na dni od 21 do 23 sierpnia pokazuje, że pogoda zmieni się z deszczowej i stosunkowo ciepłej na słoneczną, ale chłodniejszą. Kluczowa okaże się niedziela, która przyniesie całkowity zwrot w warunkach atmosferycznych.

Deszczowy i ciepły piątek

Weekend w Kielcach rozpocznie się pod znakiem chmur i deszczu. Już w piątek prognozowane są słabe opady, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie wskażą około 23 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 17°C. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Sobota z ochłodzeniem i wiatrem

W sobotę pogoda wciąż nie będzie w pełni stabilna. Chociaż opady deszczu będą znacznie słabsze niż dzień wcześniej, nadal mogą się pojawiać. Zauważalne stanie się ochłodzenie – temperatura maksymalna wyniesie około 21 stopni. Noce zrobią się wyraźnie chłodniejsze, ze spadkiem temperatury do około 13°C. Tego dnia da o sobie znać również silniejszy wiatr, który osiągnie prędkość około 5 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Słoneczna, ale chłodna niedziela

Niedziela przyniesie długo wyczekiwaną poprawę pogody i okaże się najpogodniejszym dniem weekendu. Prognozy zapowiadają bezchmurne niebo i dużo słońca, a deszcz całkowicie ustąpi. Za tę zmianę zapłacimy jednak niższą temperaturą. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą maksymalnie 20 stopni, a noc z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniejsza, z temperaturą spadającą do około 11°C. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, osiągając prędkość około 4 m/s.

Jak zaplanować weekend w Kielcach?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych i odwiedzenie miejsc pod dachem. Sobota, z przelotnymi opadami i silniejszym wiatrem, może sprzyjać krótszym spacerom, ale warto mieć przy sobie parasol. Z kolei słoneczna niedziela stworzy idealne warunki do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, na przykład w parku czy na podmiejskiej wycieczce. Należy jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza wieczorem.

Dane pogodowe: OpenWeather