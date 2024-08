Auto nagle wjechało do rzeki. 8-letnia dziewczynka trafiła do szpitala

Był jednym z największych zakładów w Świętokrzyskiem. To tam powstała polska ciężarówka

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 74 w Napękowie. Renaultem kierowała 49-letnia kobieta. Nagle samochód skręcił i wypad do rzeki.

"Dzisiaj po godzinie 15 do dyżurnego kieleckiej Komendy Miejskiej Policji wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło w Napękowie Napęków w gminie Bieliny, na drodze krajowej nr 74. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 49-letnia kobieta kierująca pojazdem renault, podróżująca ze swoją 8 letnią córką, z niewyjaśnionych przyczyn zjechała z drogi i wjechał do przydrożnej rzeki" – relacjonuje aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej policji w Kielcach w rozmowie z TVP Kielce

Na miejscu lądował Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował 8-latkę do szpitala na badania. Dziecku towarzyszyła matka, w chwili zdarzenia kobieta była trzeźwa.