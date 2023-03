Bardzo droga "pamiątka" ze szkolnej wycieczki. Wartość statuetki konia zwala z nóg!

Starsza kobieta wpadła do studni! Była pensjonariuszką domu pomocy społecznej

Podczas szkolnej wycieczki ukradli bardzo drogą statuetkę...konia

Do piątku w kieleckim ośrodku wystawienniczym trwają wiosenne targi przemysłowe. W czwartek, 30 marca, na jednym ze stoisk doszło do kradzieży figurki konia, który był częścią aluminiowej statuetki, wykonanej przez jedną z firm biorącej udział w targach.

Wartość statuetki wyceniono na kwotę około 100 tysięcy złotych. To jedyna taka statuetka w Polsce. Jej wykonanie zajęło trzy miesiące. Okazało się, że złodziejami statuetki są... uczniowie jednej ze szkół z powiatu mieleckiego w wieku 16 i 18 lat.

Obaj przyjechali z klasą do Kielc, aby zwiedzić przemysłową wystawę. W związku z tym, że byli oni mieszkańcami powiatu mieleckiego, kieleccy policjanci, zwrócili się do mundurowych z tamtejszej jednostki o pomoc w ich zatrzymaniu. Jeszcze tego samego nastolatkowie zostali zatrzymani. W mieszkaniu starszego z nich policjanci znaleźli skradzioną figurkę, która wkrótce powróci do rąk właściciela.

Zarówno 18 –latek jak i jego młodszy kolega odpowiedzą za kradzież. W przypadku 16 – latka sprawa swój finał znajdzie w sądzie rodzinnym. Starszy z nastolatków z racji tego, iż osiągnął już pełnoletniość, odpowie przed sądem jak dorosły. Za kradzież może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

