Brutalne zabójstwo w Nowinach. Zapadł nieprawomocny wyrok

Na 15 lat więzienia zostali skazani dwaj mężczyźni oskarżeni o brutalne zabójstwo 36-letniego mieszkańca podkieleckich Nowin. Jak podaje PAP, Igora K. sąd uznał też za osobę uzależnioną. Podczas pobytu w zakładzie karnym zostanie poddany leczeniu. Igor K. i Robert W. będą też musieli zapłacić po 80 tys. zł na rzecz partnerki zamordowanego. Na ławie oskarżonych zasiadał również Dominik D., który odpowiadał za to, że wraz z Igorem K. w Nowinach pobili 16-letniego znajomego. Dominik D. został skazany na cztery miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na dwa lata. Mężczyzna został też poddany pod dozór kuratora. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach jest nieprawomocny. Poniżej dalsza część artykułu.

Jak doszło do zbrodni?

Do zabójstwa 36-letniego mieszkańca Nowin doszło 17 lipca 2022 r. Śledztwo wykazało, że na jednej z imprez, na której byli obecni Igor K. i Robert W., wybuchła bójka. Oskarżyli oni 36-letniego znajomego o nieodpowiednie traktowanie partnerki, po czym zaatakowali mężczyznę, uderzając go pięściami, używając do tego również drewnianego wałka do ciasta i metalowej tarki. Ponadto kopali go po całym ciele. W wyniku odniesionych obrażeń poszkodowany zmarł. Oprawcy pozostawili jego ciało w mieszkaniu. Kilka dni później policja zatrzymała mężczyzn. Prokuratura oskarżyła ich o zabójstwo 36-latka.

