Zabójstwo 51-latka pod Buskiem-Zdrojem. Żona ofiary z zarzutami

51-letni mężczyzna, który został znaleziony martwy w swoim domu w Służowie pod Buskiem-Zdrojem, zginął z rąk żony - poinformowała prokuratura. 47-letnia Iwona D. została zatrzymana razem z czterema innymi osobami, a po wykonaniu z nimi czynności to kobieta usłyszała zarzut zabójstwa męża - pozostałe zostały zwolnione do domu.

- Ze względu na dobro śledztwa nie udzielamy informacji, czy podejrzana przyznała się do winy i jak w ogóle przebiegało jej przesłuchanie - powiedział "Super Expressowi" Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Do ujawnienia zbrodni doszło we wtorek, 22 października, przed godz. 10. Sąsiad 51-latka poszedł go odwiedzić, ale znalazł go martwego na łóżku - drzwi do domu ofiary były otwarte. Mężczyzna wezwał na miejsce służby ratownicze, w tym policję, która przeprowadziła oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyła materiał dowodowy pod nadzorem prokuratora. Mundurowi znaleźli m.in. przedmiot, który mógł zostać użyty w zabójstwie. Postępowanie w tej sprawie nadal trwa.