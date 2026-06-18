Pogoda w Kielcach: 19-21 czerwca

Mieszkańcy Kielc mogą spodziewać się bardzo ciepłego i całkowicie suchego weekendu. Prognozy na dni od 19 do 21 czerwca nie przewidują żadnych opadów deszczu. Temperatury będą wysokie i stabilne, a lekki wiatr o prędkości około 2 m/s nie powinien nikomu przeszkadzać. Najważniejszą zmienną, która zadecyduje o charakterze poszczególnych dni, będzie zachmurzenie.

Piątek pod znakiem chmur

Weekend rozpocznie się w Kielcach bardzo ciepło. Już w piątek temperatura w ciągu dnia wzrośnie do blisko 28 stopni Celsjusza, a nocą nie spadnie poniżej 16°C. Mimo letnich wartości na termometrach, słońce przez większość czasu będzie się chować za gęstą warstwą chmur. Duże zachmurzenie może sprawić, że odczucie ciepła będzie nieco inne, ale aura wciąż będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz.

Sobota przyniesie przełom

Prawdziwa zmiana nadejdzie w sobotę. Tego dnia nad miastem zapanuje bezchmurne niebo, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych słońca. Temperatura pozostanie na bardzo podobnym poziomie co w piątek, osiągając maksymalnie około 28 stopni. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną w granicach 16°C. To będzie idealny dzień, by w pełni skorzystać z letniej pogody.

Niedziela najcieplejsza, ale mniej słoneczna

Ostatni dzień weekendu okaże się najcieplejszy. W niedzielę termometry w Kielcach wskażą nawet 29 stopni Celsjusza, a temperatura w nocy utrzyma się na poziomie około 17°C. Słońce nie będzie już jednak tak szczodre jak w sobotę. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, które od czasu do czasu będzie przysłaniać słońce. Wiatr pozostanie bardzo słaby.

Jak wykorzystać taką pogodę w Kielcach?

Brak deszczu i wysokie temperatury przez cały weekend stwarzają doskonałe warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sobota, z bezchmurnym niebem, zapowiada się jako idealny moment na piknik w parku, wypoczynek nad wodą czy inne aktywności wymagające dużej ilości słońca. Z kolei piątek i niedziela, z większą ilością chmur, mogą być świetną okazją na dłuższy spacer, wycieczkę rowerową czy spotkanie w ogródku kawiarnianym bez obawy o zbyt intensywne promienie słoneczne.

Dane pogodowe: OpenWeather