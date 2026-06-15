Pijana dróżniczka zatrzymana przez policję. Jechała do pracy

Dróżniczka zatrzymana przez policję. Miała promil we krwi

O porannych kontrolach i wysoce nierozważnych zachowaniach kierujących poinformowała oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, Beata Soboń.

Dzisiaj od wczesnych godzin porannych policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego jędrzejowskiej komendy prowadzili działania „Trzeźwy poranek”, podczas których zatrzymanych zostało trzech nietrzeźwych kierujących. Najbardziej porażający przypadek odnotowaliśmy po godzinie 7:00 w miejscowości Podchojny Nasi funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 56-letnią mieszkankę powiatu, która kierowała Chevroletem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała ponad promil alkoholu w organizmie. Jak ustaliliśmy w trakcie czynności, 56-latka była właśnie w drodze do pracy, gdzie miała pełnić obowiązki dróżniczki - informuje Beata Soboń.

Całe zdarzenie budzi ogromne zaniepokojenie. Kobieta na swoim stanowisku miała bezpośredni wpływ na zdrowie i życie osób podróżujących pociągami. Policyjna kontrola zapobiegła nie tylko kontynuowaniu jazdy przez pijaną 56-latkę, ale też podjęciu przez nią pracy na odpowiedzialnym stanowisku. Interwencja mogła zapobiec prawdziwej tragedii na przejeździe kolejowym. Zatrzymana nie ma już uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Kierowca ciągnika bez tablic i uciekinier z fiata

Jak zaznacza oficer prasowa, to nie był koniec ryzykownych sytuacji na drogach w tym dniu.

Przed godziną 5:30 w miejscowości Raków zatrzymaliśmy 36-latka kierującego ciągnikiem rolniczym. Mężczyzna miał blisko promil alkoholu, nie posiadał uprawnień do kierowania, a jego pojazd nie miał tablic rejestracyjnych, polisy OC i w ogóle nie był dopuszczony do ruchu. Kolejny nietrzeźwy wpadł kilka minut po 6:00 w Jaronowicach. 45-letni kierowca iveco prowadził samochód, mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Jemu również zatrzymaliśmy prawo jazdy - informuje policjantka.

Odnotowaliśmy także próbę ucieczki. W miejscowości Skroniów kierujący fiatem na widok policyjnego patrolu zaczął gwałtownie zawracać. Został jednak szybko zatrzymany. Choć okazał się trzeźwy, powód jego zachowania był jasny – mężczyzna w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Co grozi za jazdę po pijanemu?

Policja i wymiar sprawiedliwości nie zamierzają pobłażać tego typu wybrykom. Osoby, które zdecydowały się usiąść za kierownicą po spożyciu alkoholu, staną wkrótce przed sądem. Konsekwencje mogą być bardzo poważne – od wysokich kar finansowych, przez długotrwały zakaz kierowania autami, po karę więzienia sięgającą 3 lat. Akcje takie jak ta udowadniają, że służby potrafią w porę wyeliminować z dróg największe zagrożenia.