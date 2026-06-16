Bakteria Escherichia coli w kranach. Mieszkańcy Starachowic muszą uzbroić się w cierpliwość

Bakteria Escherichia coli w kranach – co to oznacza?

Sprawa traktowana jest z dużą powagą. Miejscowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wprowadził całkowity zakaz picia kranówki. W próbkach pobranych 15 czerwca 2026 roku zidentyfikowano groźne patogeny. Szefowa starachowickiego Sanepidu, Ewa Dróżdż, poinformowała: „To jest taka jelitowa bakteria, która może różne sensacje żołądkowe dawać”. Przegotowanie wody nie neutralizuje zagrożenia, więc nie nadaje się ona do spożycia, gotowania, czy szczotkowania zębów. Kranówkę można obecnie stosować wyłącznie do prac porządkowych, takich jak mycie podłóg czy korzystanie z toalet.

Kiedy koniec utrudnień? "Optymistyczny wariant"

Mieszkańcy oczekują prędkiego uporania się z kryzysem, jednak wymogi sanitarne są surowe. Oczyszczenie rur z bakterii to proces, który wymaga czasu. Niezbędne są analizy laboratoryjne, dające absolutną gwarancję bezpieczeństwa wody.

Największy szkopuł jest w tym, że niestety badania bakteriologiczne trwają. Z każdej pobranej próbki, wstępne odczyty możemy mieć dopiero na drugi dzień, a ostateczny wynik potwierdzamy najczęściej po 48 godzinach. I to nawet jeżeli próbka wstępnie okaże się dobra, to i tak musimy poczekać i potwierdzić badania w 100 % – tłumaczy dyrektor Ewa Dróżdż

Kiedy w kranach popłynie "dobra" woda?

Jak długo trzeba będzie czekać na powrót do normy? Przedstawicielka Sanepidu zaznacza, że najwcześniejszym możliwym momentem poprawy sytuacji jest koniec trwającego tygodnia.

Myślę, że optymistyczny scenariusz, to koniec tego tygodnia. [...] Wodociągi zaczęły już chlorować. [...] A chlor bardzo niszczy te bakterie grupy coli i wszystkie inne zanieczyszczenia - dodaje Dyrektor Dróżdż

Gdzie woda jest skażona?

Problem występuje w dokładnie określonych strefach. Do miejsc dotkniętych awarią należą:

Tereny Starachowic: Osiedle Południe, Osiedle Górniki (ulice Kielecka, Nowowiejska i odgałęzienia), Osiedle Skarpa (m.in. aleja Armii Krajowej, ulice Medyczna, Waryńskiego, Przyjazna, Czerwonego Krzyża, Na Szlakowisku) oraz ulice Wschodnia, Boczna i Kornatka.

Obszar Gminy Brody: miejscowości Ruda, Dziurów i Adamów.

Miejscowość Wąchock: ulice Górna i Wygoda.

Jak przetrwać najbliższe dni?

Odpowiedzialność za dostarczenie bezpiecznej wody pitnej spoczęła na przedsiębiorstwie wodociągowym. Do dyspozycji mieszkańców oddano już beczkowozy, zaplanowano również dystrybucję wody w specjalnych opakowaniach. Sanepid przypomina także o zwierzętach domowych. Dyrektor Dróżdż doradza, by dla pewności poić pupile niegazowaną wodą butelkowaną, mimo że są one mniej podatne na zakażenia.

Służby wodociągowe prowadzą działania mające na celu dezynfekcję poprzez chlorowanie i płukanie instalacji. Okoliczności zmieniają się szybko, dlatego kluczowe jest śledzenie aktualizowanych komunikatów o wynikach badań. W tej chwili zalecenie brzmi: trzeba uzbroić się w cierpliwość do najbliższego weekendu.

PWiK organizuje wodę zastępczą - lokalizacje

Miejsca postoju cystern z wodą w obrębie Osiedla Południe to:

Parking Carrefour przy ul. Prądzyńskiego

Teren Szkoły Podstawowej nr 6 na ul. Moniuszki

Dla Osiedla Górniki (ulice Nowowiejska, Kielecka i przyległe):

Plac przy kościele na ul. Nowowiejskiej

W rejonie Osiedla Skarpa wyznaczono punkty:

Plac pod skałkami wzdłuż ul. Armii Krajowej

Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Armii Krajowej

Mieszkańcy Dziurowa i Warszawki znajdą wodę tu:

Pętla autobusowa zlokalizowana na ul. Wschodniej

W Wąchocku punkt zlokalizowano: