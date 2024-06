Dwie nastolatki utonęły w zbiorniku retencyjnym. Tragiczny koniec roku szkolnego

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2024. Zobacz, kto zdobył mandaty w Świętokrzyskiem i Małopolsce

Nie żyją dwie nastolatki, które wczoraj (20 czerwca) wraz z grupą znajomych bawiły się nad zbiornikiem retencyjnym "Kaczy Smug" w miejscowości Wiązownica-Kolonia (powiat staszowski). TVN24 podaje, że dwie 16-latki odłączyły się od reszty młodych osób i postanowiły wejść do wody. Ta decyzja zakończyła się tragicznie. Dziewczynki straciły grunt pod nogami, przez co zaczęły tonąć. Widział to jeden z mężczyzn również przebywający nad zbiornikiem. Próbował im pomóc, niestety bezskutecznie. Nastolatki zostały wyciągnięte z wody przez strażaków, lecz na pomoc dla nich było już za późno. Jedna z nich przebywała pod wodą około 30 minut, a druga 1,5 godziny.

- Jedną z nastolatek strażacy wydobyli i przekazali ratownikom medycznym. Po dotarciu na miejsce strażackiej Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej z Kielc wydobyta przez strażaków została druga dziewczynka. Wobec nieprzytomnych dziewczynek prowadzona jest w dalszym ciągu resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Na miejscu 6 zastępów strażackich PRM, Policja. Trwają działania służb walczących o życie dziewczynek. Niestety pomimo starań wszystkich służb, nie udało się uratować życia obu dziewczynek - relacjonują strażacy.

