Wielki pożar magazynu farb i lakierów. Do sieci trafiły przerażające nagrania

POTĘŻNE JĘZORY OGNIA

Gigantyczny pożar w Kielcach. Płonie magazyn farb i lakierów. Do sieci trafiły przerażające nagrania z miejsca

We wtorkowy wieczór (24 września) na ulicy Witosa w Kielcach doszło do gigantycznego pożaru w magazynie farb i lakierów. Ogień błyskawicznie objął całą halę, zmuszając strażaków do podjęcia natychmiastowych działań. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, a w internecie pojawiają się dramatyczne nagrania z miejsca zdarzenia. Służby wciąż walczą, by zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie budynki.