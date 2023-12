Edyta Herbuś, popularna tancerka, aktorka i prezenterka telewizyjna pochodzi z Kielc. Co o niej wiesz? Sprawdź swoją wiedzę

Kielce. Wyrok dla Pawła R. Ukradł broń z plebanii i ostrzelał auto

Rozstanie z dziewczyną miało pchnąć Pawła R. do przestępstwa, który usłyszał wyrok za kradzież broni z plebanii w Lasocinie i ostrzelanie samochodu z kilkoma osobami w środku - informuje PAP. W piątek, 1 grudnia, mężczyzna został za to skazany przez Sąd Okręgowy w Kielcach za karę 6 lat więzienia. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa, ale kwalifikacja czyny została ostatecznie zmieniona na działanie w zamiarze ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Paweł R. musi ponadto zapłacić po 5 tys. zł zadośćuczynienia pokrzywdzonym i świadczenie w tej samej wysokości na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jak informuje PAP, karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata usłyszał także Kacper D., oskarżony o kradzież z włamaniem i nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji. Mężczyzna nie był wcześniej karany, a do tego przyznał się do winy i wyjaśnił okoliczności zdarzenia.

Obwiniał znajomych byłej dziewczyny o to, że się z nią rozstał

Do pierwszego przestępstwa doszło 23 kwietnia br., gdy Paweł R. włamał się na plebanię, skąd ukradł mienie o wartości łącznej ponad 20 tys. zł, w tym trzy jednostki broni palnej i amunicję. Dwa dni później użył strzelby gładkolufowej kal. 12/70 do ostrzelania seata, którym jechali znajomi jego byłej dziewczyny. To właśnie ich obwiniał o rozstanie z kobietą.

- W ocenie sądu Paweł K. użył skradzionej broni głównie, żeby nastraszyć znajomych swojej byłej partnerki. Zamiarem oskarżonego były groźby kierowane do tych trzech osób, aby zostawili w spokoju Andżelikę i żeby pokazać im, że on jest osobą, która ma władzę i może decydować o losach bieżących Angeliki i jej kolegów - powiedział sędzia Michał Winiarczyk, którego cytuje PAP.