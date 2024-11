Jego serce przestało bić na 4 godziny. Lekarze dokonali cudu. „Opuścił szpital”

14-letnia Natalia zginęła pod kołami tira. Żegna ją liczne grono znajomych. Łzy same płyną do oczu po wypadku na DK42

Mężczyznę znaleziono w stanie skrajnego wychłodzenia. Ratownicy medyczni zastali go nieprzytomnego, bez oznak życia, z temperaturą ciała wynoszącą zaledwie 22 stopni Celsjusza.

Jak czytamy, w przypadkach głębokiej hipotermii nie można stwierdzić zgonu poszkodowanego, dopóki ciało nie zostanie ogrzane do temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza.

Już w karetce, podczas transportu mężczyzny do szpitala, rozpoczęto leczenie hipotermii – pacjent został podłączony do respiratora. Przewieziono go do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Tam lekarze zadecydowali o użyciu urządzenia ECMO (to technika pozaustrojowego utlenowania krwi).

Po kilku godzinach terapii temperatura ciała pacjenta osiągnęła bezpieczny poziom, a jego serce samoistnie wznowiło pracę! Kolejne godziny przyniosły jeszcze bardziej optymistyczne wieści – pacjent został odłączony od respiratora i wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Ku zaskoczeniu lekarzy i rodziny, 42-latek nie miał żadnych ubytków neurologicznych. Zaledwie kilka dni po zdarzeniu pacjent opuścił szpital w dobrym stanie, gotowy do powrotu do normalnego życia.

– ECMO to święty Graal leczenia hipotermii. Urządzenie przejmuje funkcję serca i płuc, umożliwiając natlenowanie i ogrzewanie krwi oraz stopniowe podnoszenie temperatury ciała – przekazał dr n. med. Michał Domagałs.

SKM uczy pasażerów pierwszej pomocy w swoim pociągu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.