i Autor: Tomasz Radzik, Artur Hojny/Super Express

Dramat w fabryce

Kobieta zmiażdżona przez maszynę do mięsa! Horror w Starachowicach

Straszny wypadek w zakładach mięsnych w Starachowicach! Jedna z maszyn wciągnęła pracownicę. 41-latkę uwolnili dopiero wezwani na miejsce strażacy. Chociaż kobiecie udało się przeżyć, to została poważnie ranna. Niestety, maszyna do mięsa zmiażdżyła jej nogę. Jak mogło dojść do takiej tragedii podczas pracy w fabryce?