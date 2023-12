Wpadł do rowu i zginął. Ratowali go świadkowie. „Wynieśli nieprzytomnego z pojazdu”

Historia Maksia chwyta za serce. Od 14. tygodnia ciąży jego mama musiała być pod stałą opieką specjalistów. Maksiu 20 tygodni spędził ściśnięty pod sercem kobiety, ponieważ stwierdzono bezwodzie spowodowane pękniętym pęcherzem płodowym. - Na szczęście nasz synek wygrał pierwszą i najważniejszą walkę, którą przyszło mu stoczyć jeszcze przed przyjściem na świat. Wszystkich nas zaskoczył swoją determinacją i wolą życia - przekazują rodzice za pośrednictwem portalu siepomaga.pl. Pierwsze 10 dni na świecie Maksiu spędził pod respiratorem. Przez miesiąc objęty był tlenoterapią, by dopiero po dwóch miesiącach móc wyjść do domu.

Rodzice Maksia z Koprzywnicy proszą o pomoc

Niestety poza problemami oddechowymi, synek pary z Koprzywnicy urodził się ze stópkami końsko-szpotawymi i zwichniętymi bioderkami. Rehabilitacja chłopczyka jest bardzo kosztowna, ale rodzina nie zamierza się poddawać.

- Za jakiś czas będzie musiał przejść dwie operacje, na jedno i drugie bioderko, po których czeka go 6 tygodni gipsowania i intensywna rehabilitacja. To wszystko generuje ogromne koszty, ale musimy zrobić wszystko, by zapewnić mu to, co daje szansę na szczęśliwą i samodzielną przyszłość! Bardzo prosimy o wsparcie. Nasza codzienność jest trudna, ale każdego dnia staramy się robić wszystko, by zapewnić Maksiowi odpowiedni rozwój. Twoje wsparcie może się okazać ratunkiem - przekazują rodzice chłopczyka w serwisie siepomaga.pl.

Jak można pomóc chłopczykowi? Pod tekstem zamieszczamy odnośnik do zbiórki. Do 15 grudnia autorzy zrzutki zebrali już ponad 10 tysięcy złotych. Nasza redakcja zachęca do wspierania 9-miesięcznego wojownika i jego rodziny.