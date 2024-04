Kulisy śmiertelnego wypadku

Makabra w czasie rodzinnej wycieczki! Dwie kobiety nie żyją, dwie osoby walczą o życie [NOWE FAKTY, ZDJĘCIA]

Michał Michalak | PAP 20:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dwie osoby nie żyją, a osiem zostało rannych, w tym dwie ciężko - to bilans wypadku w Beszowej pod Staszowem. Dzień po tragedii, do której doszło w środę, 17 kwietnia, wiemy, że ofiary zdarzenia to: 62-latka z busa i 74-latka z audi. Jak wstępnie informuje policja, kierujący pierwszy pojazdem 68-latek, którym jechała rodzinna wycieczka, zjechał na przeciwny pas ruchu.