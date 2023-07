i Autor: Autor: SE WWW PILNE2.jpg

Szok!

Makabra w Kielcach. Zwęglone zwłoki trzech osób w spalonej altanie! Na miejscu prokurator

Wstrząsający pożar w Kielcach. Strażacy gaszący płonącą altanę znaleźli spalone ciała trzech osób. Do makabrycznego zdarzenia doszło przed północą w nocy z piątku na sobotę (7/8 lipca). Do tragedii doszło na terenie ogródków działkowych „Narcyz” przy ul. Leśniówki. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Co wiemy o tej tragedii?